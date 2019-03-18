18 Mart 2019, Pazartesi
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Milli mesai başlıyor
A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası eleme maçları için hazırlıklarına başlıyor...
18.03.2019
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