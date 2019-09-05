05 Eylül 2019, Perşembe
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Milli maça İskoç hakem
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek.
05.09.2019
Vodafone Park'ta oynanacak Türkiye-Andorra mücadelesi saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye, elemelerde geride kalan dört maçta topladığı 9 puan ve averajla Fransa'nın ardında ikinci sırada bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekip elemelerde bir sonraki maçta 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.
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