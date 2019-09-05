Milli maç kapalı gişe

A Milli Futbol​ Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde ​Andorra ile oynayacağı maçın biletleri tükendi. TFF'den yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya gösterdikleri ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.