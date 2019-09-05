05 Eylül 2019, Perşembe
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Milliler Andorra'ya hazırlanıyor
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekipte salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı, takımla çalıştı.
05.09.2019
Sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve Enes Ünal antrenmanın tamamında yer aldı.
Milli takımda sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Nazım Sangare ise çalışmada yer almadı.
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da takip etti.
Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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