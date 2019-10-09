Merih Demiral ve Zeki Çelik soruları yanıtladı
Merih Demiral: "Bu iki maç bizim içim çok kritik olacak. Bu iki maçın sonunda işi bitirebilme ihtimalimiz var. Takımda muhteşem bir hava hakim tecrübeli abilerimiz ve bizler olarak. Arnavutluk'a karşı kazanıp Fransa maçına öyle gitmek istiyoruz."
"Ümit Milli Takım'dan çoğumuz beraber geldik zaten, hep beraber oynadık. A takıma beraber çıkmamız iyi oldu, birbirimizi tanıyoruz, sahada ne yapacağımızı biliyoruz. Bunu Avrupa Şampiyonası ile taçlandırıp güzel şeyler yapmak istiyoruz."
"Matuidi ile konuşuyorum ben de. Tribünlerden çok etkilenmiş ilk maçta. Bizi tek tek tribünlere çağırmalarından çok etkilenmiş Matuidi, 'Beni de çağırırlar mı tribüne' diyor."
"Arnavutluk son maçında 4 gol atmış ama Avrupa elemelerinin en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Yine kazanmayı hedefliyoruz."
Zeki Çelik: "Fransa'yı yendikten sonra oraya gidince arkadaşlarım beni tebrik etti. Fransa biraz hırslandı. Yeneceklerini söylüyorlar ama ben de 'Sizi yine yeneceğiz' dedim, inşallah yeneriz"
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