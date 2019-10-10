Şenol Güneş: Askerlerimizin yanınızdayız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcusu Ozan Tufan, Arnavutluk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İlk olarak sözü alan Ozan Tufan, "Milli ruhu sahaya yansıtacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, biz Arnavutluk maçında gereken her şeyi yapacağız ve galip geleceğiz." dedi. Güneş ise, "Şu an Arnavutluk maçına odaklandık sadece. Son maçlarda aldıkları sonuçlar ve oynadıkları oyunla moral kazandılar. Bizim maçı final olarak görüyorlar. Biz de aynı şekilde görüyoruz." şeklinde konuştu. Güneş, TSK'nın başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı hakkında da konuşurken "Askerlerimizin yanınızdayız" dedi.

İlk olarak soruları kabul eden Ozan Tufan şunları söyledi:

"Fransa maçı bizim için anahtar maç ama öncesinde Arnavutluk maçı daha kritik. Ona konsantre olacağız, taraftarlarımız da gereken desteği verecektir, biz de milli ruhu sahaya yansıtacağımızın garantisini veriyoruz."

"Geçmişle ilgili problemler, sorunlar vardı, onları mental olarak kafamda düzenledim. Hayatımı düzenledim, yeniledim, futbola yüzde 100 odaklandım. Pes edebilirdim, bırakabilirdim, bunun yerine daha çok çalışmayı ve hırs yapmayı tercih ettim. Bu sayede geri döndüm."

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın, biz Arnavutluk maçında gereken her şeyi yapacağız ve galip geleceğiz. Biz Milli takım olarak en iyi yerlerde olmayı hak eden bir gruba sahibiz. Hocamızla beraber sonucu alacağız."

Daha sonra sözü alan Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ise soruları yanıtlarken şunları kaydetti:

"2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir. Burada kazanıp, orada beraberlik de güzel olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar olabilir, bu avantajı yakalamak istiyoruz. Ciddi bir boyutta bir sakatlığımız yok. 22 oyuncu artı 4 kalecimiz var. Hepsi oynamaya hazır. Orta alanda geniş kadromuz var. Stoper bölgesinde de elimiz geniş. Dışarıda olanlar temiz kalbiyle takımı desteklemeli. Biz bir takımız."



"Kadro olarak daha çok birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğim. Fransa maçını düşünerek de tercihler yapabiliriz. Birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğiz."

"Arkasından da Fransa maçı var. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Son maçlarda aldıkları sonuçlar ve oynadıkları oyunla moral kazandılar. Bizim maçı final olarak görüyorlar. Biz de aynı şekilde görüyoruz. Sahada yürekli, çok koşan, birbirine yardım eden bir takım olacağız. Herkesin coşkulu olacağı, keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum.''

'BARIŞ PINARI HAREKATI' HAKKINDA...

"Türkiye; Mustafa Kemal Atatürk, asker arkadaşları ve milletimizle birlikte küllerinden doğdu. Üzerimizde hesap görenlerin, bazen bizi suçlayarak işgalci gösterdiğini görüyoruz. Bizi rahat bıraksınlar işimizi yapalım. Biz savaşmak istemiyoruz. Biz kendimizi korumak istiyoruz. Biz kalkınmak istiyoruz. Biz ırk, din, dil ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz. Oraya giden askerlerimizin yanındayız. Savaş nerede olsa, nefretle kınıyoruz. Biz savaş yapmak istemiyoruz, biz kalkınmamıza engel olmaya çalışanlara dur demek istiyoruz."