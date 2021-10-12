12 Ekim 2021, Salı
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Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21 | MAÇIN TAMAMI
2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Kazakistan U21'e konuk oldu. Mücadeleyi ay-yıldızlılar Enis Destan'ın attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Kazakistan U21-Türkiye U21 maçının tamamı...
12.10.2021
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