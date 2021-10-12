Canlı yayında A Milli Takım ve Burak Yılmaz sözleri! "Oyuna onunla başlamak..."

2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Milli Takım, Letonya deplasmanından 3 puanla döndü. Ancak Milli Takım'ın oynadığı oyuna ve oyuncuların çoğuna eleştiriler geldi. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Bruak Yılmaz hakkında "Burak'la başlamanın yanlış olmadığını düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın çok büyük tepkileri vardı. Kazanma isteğini çok üst düzeyde tutan bir Burak vardı ama oyunadığı performans bunu desteklemedi. Ama büyük futbolcular böyle oluyor." dedi. | Milli Takım haberleri

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