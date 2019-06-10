10 Haziran 2019, Pazartesi

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İzlanda - Türkiye maçına Polonyalı hakem

A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı kritik karşılaşmayı ​PolonyalI Marciniak yönetecek.
10.06.2019

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