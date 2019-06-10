10 Haziran 2019, Pazartesi
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Milli Takım hesapları değiştirdi
Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Milli Takım'ın Fransa'yı mağlup etmesiyle grupta hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.
10.06.2019
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