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Corona virüsü döneminde bir ilk! Hollanda-Letonya maçına seyirci alındı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında Hollanda sahasında Letonya'yı konuk edecek. Mücadeleye 5 bin seyirci alınması kararlaştırılırken, son gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
27.03.2021
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Dünya Kupası Avrupa elemelerinde G Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 4-2 yenilen Hollanda'nın bugün Letonya ile oynayacağı karşılaşma, corona virüsü salgınının yayılması konusundaki en büyük saha deneyi olacak.

Hollanda'da hükümeti, "Fieldlabs" projesi kapsamında bir süreden beri salgın döneminde gösterilerin seyircili olarak nasıl düzenlenebileceğini test ediyor.

Hollanda-Letonya maçı, 5 bin izleyici ile en büyük deney olacak. Yerel saatle 18:00'de (TSİ 20.00) başlayacak karşılaşmaya bilet alan taraftarlar, son 48 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi sonucu göstermeden stada alınmayacak.

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