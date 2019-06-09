09 Haziran 2019, Pazar

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Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol ​Takımı'nı tebrik etti.
09.06.2019

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