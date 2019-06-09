09 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
A Milli Takım İzlanda'ya gitti
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.
09.06.2019
Konya'da konakladığı otelden otobüsle Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. A milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek.
Millileri uğurlamaya gelen bazı taraftarlar, oyunculara sevgisi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yarın basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.
EN ÇOK İZLENENLER
- Abdullah Avcı Emre Kılınç'ı istiyor
- A Milli Takım İzlanda'ya gitti
- Galatasaray'da gözler Afrika Kupası'nda
- Burak Yılmaz: Rakibin hangi seviyede olduğunu gördük
- Emre Bol: Hasan Ali'ye 3-4 Avrupa takımından teklif var
- Emre Bol: Hasan Ali'ye 3-4 Avrupa takımından teklif var
- Kasapoğlu: "1 milyar €'luk takımı yendik"
- Taylan Antalyalı Trabzonspor'a doğru
- Galatasaray rotayı İtalya'ya çevirdi
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"