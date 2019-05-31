31 Mayıs 2019, Cuma

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Cenk Tosun'dan kötü haber

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun, EURO 2020 Elemerleri'nde oynanacak Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun durumu hakkında son bilgileri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
31.05.2019

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