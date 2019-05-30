30 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Türkiye 569. sınavına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile oynanacak özel maçla 569'uncu sınavına çıkacak. Milliler Yunanistan ile ise 11'inci kez karşı karşıya gelecek.
30.05.2019

Türkiye 569. sınavına çıkıyor Türkiye 569. sınavına çıkıyor 30.05.2019
Milliler hazırlık sınavında Milliler hazırlık sınavında 30.05.2019
Şenol Güneş: Amacımız Fransa'yı yenmek Şenol Güneş: Amacımız Fransa'yı yenmek 29.05.2019
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü 29.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Şenol Güneş: Burak ve Dorukhan oynamayacak Şenol Güneş: "Burak ve Dorukhan oynamayacak" 28.05.2019
Ömer Ali Şahiner: Abdülkadir ve Yusuf'u hayranlıkla izliyorum Ömer Ali Şahiner: "Abdülkadir ve Yusuf'u hayranlıkla izliyorum" 28.05.2019
Ömer Ali Şahiner: Yabancı sınırı beni etkilemiyor Ömer Ali Şahiner: "Yabancı sınırı beni etkilemiyor" 28.05.2019
Nazım Sangare: Kendimi Türk hissediyorum Nazım Sangare: "Kendimi Türk hissediyorum" 28.05.2019
Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu 27.05.2019
4 yılda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmayı arzuluyoruz "4 yılda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmayı arzuluyoruz" 27.05.2019
Şenol Güneş: Asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda maçları Şenol Güneş: "Asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda maçları" 27.05.2019
Cumhurbaşkanımızdan oyuncu tavsiyesi istedim "Cumhurbaşkanımızdan oyuncu tavsiyesi istedim" 27.05.2019
A Milli Futbol Takımı İstanbul'a dönüyor A Milli Futbol Takımı İstanbul'a dönüyor 01.05.2019
ANALİZ | Anadolu'dan Türkiye'ye dev destek ANALİZ | Anadolu'dan Türkiye'ye dev destek 29.03.2019
Kaan Ayhan: Şenol Güneş bizi iyi hazırladı Kaan Ayhan: "Şenol Güneş bizi iyi hazırladı" 29.03.2019
İyi bir başlangıç yaptı "İyi bir başlangıç yaptı" 28.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Resmen duyurdular
Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar
Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! 10 isimle geliyor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
Galatasaray'a para yağacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek miktar
Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör