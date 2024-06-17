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Bayrakları astık geliyoruz! THY'den ilgi çeken reklam filmi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) turnuvasında mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız, 18 Haziran Salı günü ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı mücadelesi öncesi THY'den Türkiye için ilgi çeken reklam filmi paylaşımı geldi.

17 Haziran 2024 | 22:30
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