Bayrakları astık geliyoruz! THY'den ilgi çeken reklam filmi
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) turnuvasında mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız, 18 Haziran Salı günü ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı mücadelesi öncesi THY'den Türkiye için ilgi çeken reklam filmi paylaşımı geldi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Bayrakları astık geliyoruz! THY'den ilgi çeken reklam filmi 17 Haziran 2024 | 12:00
08:48
Okay Yokuşlu: Sakatlıklar biraz canımızı sıktı! 15 Haziran 2024 | 12:00
01:05
GOL | Türkiye 2-1 İskoçya 03 Haziran 2024 | 12:00
01:01
GOL | Türkiye 1-1 İskoçya 03 Haziran 2024 | 12:00
01:11
GOL | Türkiye 0-1 İskoçya 03 Haziran 2024 | 12:00
01:00
"Mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" 01 Haziran 2024 | 12:00
03:44
Mert Müldür'den EURO 2024 ve F.Bahçe sözleri! 25 Mart 2024 | 12:00
08:25
Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 | MAÇ ÖZETİ 22 Mart 2024 | 12:00