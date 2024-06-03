GOL | Türkiye 2-1 İskoçya
Türkiye U21 Milli Takımı, İskoçya U21 Milli Takımı karşısında Enis Destan'ın 45. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.
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