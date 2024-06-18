Türk taraftarlar Almanya'da 'Erik Dalı' oynadı!
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'te ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Türk taraftarlar mücadele öncesi Alman sokaklarında 'Erik dalı' oynadı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
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