A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.
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