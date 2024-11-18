A Milli Takım'da Karadağ mesaisi sürüyor
Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takımımız bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İşte bu mücadele öncesi milli takımdan notlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
A Milli Takım'da Karadağ mesaisi sürüyor 18 Kasım 2024 | 12:00
00:23
Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! 16 Kasım 2024 | 12:00
05:48
Türkiye U21 3-0 Letonya U21 | MAÇ ÖZETİ 11 Ekim 2024 | 12:00
01:15
GOL | Türkiye U21 3-0 Letonya U21 11 Ekim 2024 | 12:00
01:14
GOL | Türkiye U21 2-0 Letonya U21 11 Ekim 2024 | 12:00
01:18
GOL | Türkiye U21 1-0 Letonya U21 11 Ekim 2024 | 12:00
00:49
GOL | San Marino 1 - 6 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
00:44
GOL | San Marino 1 - 5 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00