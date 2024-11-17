Kerem Aktürkoğlu maç sonu gözyaşlarını tutamadı!
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 89.dakikasında Kerem Aktürkoğlu penaltı atışından yararlanamazken, milli yıldız bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı. Kerem'i takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu teselli etti. İşte o anlar...
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