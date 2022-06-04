A Milli Takım'da eğlenceli anlar! Stefan Kuntz Serdar Dursun'un penaltı atışını böyle taklit etti

<iframe width="560" height="315" src="http://www.aspor.com.tr/webtv/iframe/milli-takim/a-milli-takimda-eglenceli-anlar-stefan-kuntz-serdar-dursunun-penalti-atisini-boyle-taklit-etti" frameborder="0" allowfullscreen><>iframe>

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında bu akşam Faroe Adaları ile 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Milliler, kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün gerçekleştirdiği antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 4 numaralı sahada yapılan ve basına açık gerçekleştirilen idmanda tüm futbolcular yer aldı. Alman teknik adam, istasyon çalışması sırasında, Fenerbahçeli Serdar Dursun'un ligde attığı penaltı vuruşunu taklit etti. Kuntz'un bu hareketi, antrenmanı izleyenler ve teknik heyete eğlenceli anlar yaşattı.