28 Mayıs 2021, Cuma
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A Milli Takım Gine mesaisine başladı!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etmişti. Gine ile de hazırlık maçı yapacak Ay-yıldızlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
28.05.2021
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