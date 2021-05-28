A Milli Takım Gine mesaisine başladı!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etmişti. Gine ile de hazırlık maçı yapacak Ay-yıldızlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

ABONE OL