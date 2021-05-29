A Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok medya mensuplarıyla buluştu

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım oyuncularından Kaan Ayhan ve Mert Günok medya mensupları ile bir araya geldi. Kaan yapmış olduğu açıklamada, "Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun çok şey öğrendim. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz. " derken, Tecrübeli kaleci Mert Günok ise, "Pandemiden dolayı 1 sene ertelenen bir şampiyonaya hazırlanıyoruz. 2 sene öncesine döndüğümüzde bu ekip ilk kamptan itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi." ifadelerinde bulundu.

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