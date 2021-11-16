16 Kasım 2021, Salı
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Karadağ ile karşı karşıya gelecek! İşte millilerde son durum...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son hafta maçında A Milli Takım'ımız, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Milli Takım'ımızdaki son durumu canlı yayında aktardı. İşte ayrıntılar...
16.11.2021
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