Türkiye U21-Danimarka U21 maçı öncesi Tolunay Kafkas A Spor'a konuştu!

U21 2023 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Ümit Milli Takım'ımız ile Danimarka U21 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde ay-yıldızlıların teknik direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Oyun felsefemiz ve anlayışımız oturmuş durumda. İyi bir maç olacak. Ön alan baskılarıyla oyunu forse etmeye çalışacağız." dedi.

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