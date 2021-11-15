15 Kasım 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu! Abdülkadir Ömür oynayacak mı?
Dünya Kupası Elemeleri 10. maçında Türkiye, Karadağ'a konuk olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, "Normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız" dedi. Kuntz ayrıca, "İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak." ifadelerini kullandı.
15.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'ın Fenerbahçe Derbisi İlk 11'i Nasıl Olacak? Levent Tüzemen Değerlendirdi! / A Spor
- Çağlar Söyüncü: Karadağ karşısında en büyük avantajımız...
- Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu anlaşma sağladı!
- Zeki Uzundurukan: ''Kerem Aktürkoğlu 2 Yıl Sonra Bu Formuyla 30-40 Milyon Eder'' A Spor /
- Levent Tüzemen'den Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Öncesi Çarpıcı Yorumlar! / A Spor / Artı Futbol
- Vitor Pereira'nın Fenerbahçe geleceği belli oluyor! "Derbiyi kaybederse..."
- Jose Sosa Derbide Oynayacak Mı? Mehmet Özcan Açıkladı / A Spor / Spor Ajansı
- Cenk Tosun gerçeğini açıkladı! Transferde son durum ne?
- Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Ankara'da Önemli Açıklamalarda Bulundu / A Spor/Spor Gündemi
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...