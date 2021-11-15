A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu! Abdülkadir Ömür oynayacak mı?

Dünya Kupası Elemeleri 10. maçında Türkiye, Karadağ'a konuk olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, "Normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız" dedi. Kuntz ayrıca, "İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak." ifadelerini kullandı.

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