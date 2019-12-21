22 Aralık 2019, Pazar

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Zeki Uzundurukan: Fatih Terim istifa edecek

Galatasaray'ın Göztepe'ye 2-1 mağlup olmasının ardından A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fatih Terim istifa edecek" dedi.
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