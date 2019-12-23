23 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a iki bomba transfer birden! Biri ocakta diğeri sezon sonu
A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Galatasaray, Sivasspor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Kılınç ile anlaştı. Kayserispor'un Gana'lı yıldızı Mensah ise ocak ayında Galatasaray forması giyecek" ifadelerini kullandı.
23.12.2019
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