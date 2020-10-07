Zeki Uzundurukan: Falcao satılırsa şaşırmayın

Spor Gündemi programına bağlanan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray'la ilgili çarpıcı sözler kullandı. Uzundurukan, "Galatasaray etkili menajerlere Falcao'nun satılması için talimat vermiş. Falcao satılırsa hiç şaşırmayın. Fatih Terim de satabiliyorsak yol yakınken satalım demiş" ifadelerini kullandı.

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