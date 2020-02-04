Zeki Uzundurukan: Al Hilal Falcao için 12 milyon Euro ödemeye hazır

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemek istemeyen Al Hilal'in Gomis yerine istediği isim ise gündeme bomba gibi düştü. A Spor'a bağlanan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Galatasaray'dan ayrılan dönmek için can atıyor. Al Hilal'in sözleşmesini uzatmayacağını öğrenen Gomis, Galatasaray'a gelmek için her yolu denedi" ifadelerini kullandı. Uzundurukan, ayrıca "Al Hilal'in Falcao için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu da sözlerine ekledi.