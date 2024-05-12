"Zaafı var" Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray yorumu
Trendyol Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı 1-1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın oyununu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...
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