Video Galatasaray Videoları "Zaafı var" Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray yorumu

"Zaafı var" Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray yorumu

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı 1-1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın oyununu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...

12 Mayıs 2024 | 20:20
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