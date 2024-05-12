Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray'ın yediği 2. gol öncesi faul var mı?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ün 2. golünde faul bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Yerli hakem olsaydı bu pozisyon faul olacaktı, pozisyonun faul ile hiçbir alakası yok." dedi. | Galatasaray haberleri
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