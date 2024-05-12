Video Galatasaray Videoları Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray'ın yediği 2. gol öncesi faul var mı?

Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray'ın yediği 2. gol öncesi faul var mı?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ün 2. golünde faul bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Yerli hakem olsaydı bu pozisyon faul olacaktı, pozisyonun faul ile hiçbir alakası yok." dedi. | Galatasaray haberleri

12 Mayıs 2024 | 23:08
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