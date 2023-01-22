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Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında Galatasaray - Antalyaspor maçında Luiz Adriano'nun 54. dakikada attığı golü değerlendirdi. Ofsayt tartışmalarının olduğu golle ilgili Toroğlu: "Ofsaytta olan futbolcu, Boey'i bozmuyor pozisyondan çıkmak istiyor. Gol kararı doğru" yorumunu yaptı.

22 Ocak 2023 | 00:07
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