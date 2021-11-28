Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında yaşanan Emre Kılınç'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında Sadık Çiftpınar'ın Emre Kılınç'a yaptığı hareket çok tartışıldı. Bu kritik pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Sadık Çiftpınar'ın Emre Kılınç'a yaptığı harekt net penaltı" dedi.

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