29 Kasım 2021, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ: Olay yorum! "Fatih Terim lige havlu atmış"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Son Sayfa programında Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Fatih Terim Trabzonspor ile aradaki puan farkının kapanmayacağına inanmadığını Malatya maçında sahaya sürdüğü 11 ile gösterdi. Enerjisini tamamen Avrupa'ya odaklamış durumda. Fatih Terim lige havlu atmış" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
29.11.2021
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