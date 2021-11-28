Erman Toroğlu'dan Galatasaray yorumu! "Türkiye Liginde gitmeye niyeti yok"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Malatyaspor - Galatasaray maçını yorumladı. Toroğlu, "Senin belli bir takımın varsa çıkar işini bitirirsin, sonra değişiklik yaparsın. 22-23 yaşındaki çocukları dinlendirmem ben. Senin demek ki Türkiye Ligi'nde gitmeye niyetin yok" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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