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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e sert eleştiri! Levent Tüzemen: Yunus Akgün Barış Alper'den daha iyi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den Fatih Terim'e eleştiri geldi. Tüzemen, "Fatih Terim'in Adana Demirspor'a yolladığı Yunus Akgün, Barış Alper'den daha iyi." dedi. (GS spor haberleri)
28.11.2021
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