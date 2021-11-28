Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Galatasaray hiçbir şey oynamıyor"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Malatyaspor - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray hiçbir şey oynamıyor. Galatasaray çok kotü oynuyor, Malatya da kötü. Önüme baktım, başka işlerle uğraştım. Maça bakmamakla hiçbir şey kaybetmiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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