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Yalçın Ayhan: Galatasaray yönetimi Fatih Terim'i göndermek istedi ama cesaret edemedi

A Spor yorumcusu Yalçın Ayhan, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayhan, "Galatasaray yönetimi Fatih Terim'i göndermek istedi ama buna cesaret edemedi." dedi.
25.10.2020
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