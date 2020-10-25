Taner Karaman: Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmiş biri kaptan olamaz

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan BB Erzurumspor - Galatasaray maçını Son Sayfa programında değerlendirdi. Karaman, sarı-kırmızılı takımda kaptan olarak sahaya çıkan Younes Belhanda ile ilgili " Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmiş biri kaptan olarak sahaya çıkamaz." dedi.

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