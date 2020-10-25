Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Fatih Terim seçim ateşini yaktı"

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların tekbik direktörü Fatih Terim ile ilgili konuşan Tüzemen, "Fatih Terim bu açıklamasıyla seçim ateşini yakmıştır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

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