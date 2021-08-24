24 Ağustos 2021, Salı
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Victor Nelsson için flaş yorumu! | Ahmet Akcan: Marcao krizinin ardından...
Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'ı 2-1 ile geçen Galatasaray'da gözler yeni transfer Victor Nelsson'un üzerindeydi. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Danimarkalı yıldız hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Galatasaray'ın savunma konusunda büyük hataları vardı. Nelsson bu konuda oldukça iyi bir performans sergiledi. Özellikle geriden oyun kurma konusunda başarılıydı. Marcao krizinin ardından çok nokta bir hamle oldu. " dedi. (GS spor haberleri)
24.08.2021
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