Son dakika Galatasaray haberi: Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim konuştu! "Morutan transferi..."

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 88. dakikada Luyindama'nın golüyle 2-1 kazandı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Morutan transferinde 10-15 milyon Euro paralardan nerelere geldik. Çok küçük nüans kaldı. Yetenekli bir genç futbolcuyu daha kadromuza katmak istiyoruz. Ufak şeyler kaldı artık. Galatasaray taraftarları biraz daha beklesin" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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