Galatasaray'ın Sofiane Feghouli belli oldu! | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'ın adını ayrılacaklar listesine eklediği Sofiane Feghouli konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, 'Spor Ajansı' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, "Galatasaray Feghouli'ye yeni bir kontrat teklif edecek. Bu teklif 1.8 milyon euro'dan 2 yıllık teklif olacak. " dedi. (GS spor haberleri)

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