Ümraniyespor - Galatasaray maçı sonrası Patrick van Aanholt'a flaş eleştiri! "Kafasına göre oynuyor"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Patrick van Aanholt, kafasına göre oynuyor. Zaten beton ayaklı. Mertens'in kızması doğru." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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