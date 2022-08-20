GALATASARAY HABERLERİ - Haris Seferovic'e sert eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...."
Süper Lig'in 3. haftası Ümraniyespor ile Galatasaray'ın arasında oynanan zorlu mücadele ile başladı. Sarı-kırmızılı ekip maçı 1-0 kazandı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Haris Seferovic'in müsabaka içerisinde girdiği bir pozisyon hakkında konuştu. Kapsal, "Genç ve tecrübesiz bir oyuncu bunu yapabilir ama Haris Seferović gibi kaliteli bir golcünün topu filelere göndermesi gerekir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Seferovic'e sert eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." 20 Ağustos 2022 | 12:00
02:25
Buruk'tan Icardi açıklaması! "Bizim açımızdan..." 20 Ağustos 2022 | 12:00
01:04
Yunus Akgün: Trabzonspor maçı... 19 Ağustos 2022 | 12:00
03:48
Metin Öztürk: Mayıslar bizimdir! 19 Ağustos 2022 | 12:00
01:43
"Büyük takımda oynamak çok farklı!" 14 Ağustos 2022 | 12:00
03:27
Özbek: Sevilla'dan teklif var ama... 14 Ağustos 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu Galatasaraylı yıldızı eleştirdi! 13 Ağustos 2022 | 12:00
01:18
G.Saray'ın istediği Belotti için flaş sözler! "Bambaşka bir oyuncu" 12 Ağustos 2022 | 12:00