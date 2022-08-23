Dries Mertens açıkladı! "Galatasaray'a transfer olma sebebim..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da yeni transferlerden Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde birçok takımdan teklif alan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulübü tercih etme sebebini açıkladı. (GS spor haberi)
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