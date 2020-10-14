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Canlı yayında flaş sözler! "Eğer Marcao tokat atmadıysa..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynana hazırlık maçında Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiasıyla ilgili "Marcao tokat atmadıysa Galatasaray görüntülerle olayı yalanlasın." dedi. Son dakika Galatasaray haberleri...
14.10.2020
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