"Galatasaray Marcao ile 4-5 yıllık sözleşme uzatmalı"

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgili "Galatasaray, Marcao ile 4-5 yıllık sözleşme uzatmalı ve kontratına sağlam bir serbest kalma bedeli maddesi eklemeli." ifadelerini kullandı.

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