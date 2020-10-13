13 Ekim 2020, Salı

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"Galatasaray Marcao ile 4-5 yıllık sözleşme uzatmalı"

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgili "Galatasaray, Marcao ile 4-5 yıllık sözleşme uzatmalı ve kontratına sağlam bir serbest kalma bedeli maddesi eklemeli." ifadelerini kullandı.
13.10.2020
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